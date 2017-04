Réagissez

C’est un calvaire qu’on endure depuis huit ans au lotissement Abane Ramdane, situé à Zouaghi, qu’on a tendance à oublier, malgré toutes nos requêtes adressées aux autorités, qui demeurent encore insensibles à nos souffrances», révèle Azzedine Ghomrani, président de l’association de ce lotissement situé loin des regards des responsables. Notre interlocuteur résume les principaux problèmes dont souffrent les habitants en deux points :

- le premier a trait à ce que l’association qualifie de «détournement d’une assiette de terrain, destinée à abriter une école primaire et un CEM, mais elle sera attribuée à un promoteur dans des circonstances jugées douteuses». «Le promoteur qui a bénéficié de ce lot fait circuler des rumeurs sur un prétendu désistement sans citer la partie ayant délivré ce document (le désistement, ndlr), alors que la partie concernée, qui est la direction de la direction, censée établir la carte scolaire, ne s’est jamais désistée», soutient le président de l’association.

Pour les parents d’élèves de ce lotissement, la réalisation de ces établissements est très importante pour leurs enfants, «car dans toute la zone, soit une superficie de 25 km2, il n’existe aucun établissement public», notent-ils dans une requête adressée à El Watan. «Nous tenons à informer les autorités que les habitants de tous les lotissements s’opposent à cette opération de détournement et n’accepteront jamais la loi du plus fort des gens qui veulent investir sur le dos de nos enfants et petits enfants», insistent-ils.

- Le problème des réseaux d’assainissement est l’autre préoccupation qui demeure encore un véritable calvaire pour les riverains. «Les réseaux d’assainissement des lotissements qui donnent sur la future artère principale qui devra relier le boulevard de Sonatiba à celui des Cliniques, ne sont pas raccordés à cause de l’inexistence du collecteur principal qui n’est pas encore réalisé depuis 2004», protestent-ils.

Une situation qui demeure à ce jour une source d’inquiétude pour les habitants, qui parlent d’un état des lieux catastrophique. «Nous adressons un appel urgent à Monsieur le wali pour instruire les services concernés afin qu’ils se pencher sur ce sérieux problème, car les regards qui sont toujours en attente de raccordement au collecteur principal débordent en surface, avec les risques de contamination de la nappe phréatique, de transmission de maladies hydriques, sans parler des odeurs nauséabondes qui polluent l’environnement à longueur d’année», lancent-ils. Il est aberrant d’apprendre que dans cette partie de la ville classée parmi les lieux les plus chers en matière de logements, certains habitants ont déjà commencé par creuser des fosses septiques.