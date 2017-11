Un budget de 300 milliards de centimes débloqué

Réagissez

Le wali a promis des surprises à la population

Une enveloppe de 300 milliards de centimes a été allouée pour une opération d’aménagement de plusieurs quartiers et pôles urbains situés à Ali Mendjeli et Aïn Nahas, à partir de l’année 2018, selon les déclarations du wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, lors de sa visite d’inspection effectuée, hier, à Ali Mendjeli.

A la maison de jeunes Amar Chetaïbi de l’UV7 et en marge du lancement de la campagne de sensibilisation pour les élections locales, le chef de l’exécutif a annoncé que cette ville bénéficiera prochainement de plusieurs projets d’aménagement et d’équipement. «Durant toutes mes visites effectuées à Ali Mendjeli, j’ai remarqué qu’il y a plusieurs problèmes hérités depuis des années. Il s’agit d’un vide institutionnel, associatif et au niveau du citoyen, ce qui a fait que cette ville prend des dimensions catastrophiques sur tous les plans et surtout sur celui de la collecte des déchets. Les lieux ont subi une dégradation importante», a-t-il avoué à l’un des responsables de la Maison de jeunes.

Et de poursuivre : «C’est la raison pour laquelle nous essayons à travers ces inspections régulières des lieux de trouver des solutions aux problèmes. C’est difficile, certes, mais avec l’aide de la population, nous y arriverons. Nous espérons que le citoyen comprendra le but de ces visites régulières à Ali Mendjeli.» Avant de quitter les lieux, le wali a promis à la population de «nouvelles surprises» pour cette ville, qui se trouve dans un état catastrophique. Abdessamie Saïdoun n’a pas donné de noms et de détails sur les quartiers concernés par cette action tant attendue. «Il s’agit d’un programme qui a été déjà inscrit dans la loi de finances et qui vise l’amélioration du cadre de vie du citoyen à Ali Mendjeli. Le directeur de la gestion de cette ville a été déjà averti et il est en train de préparer le dossier technique pour le lancement de cette opération», a-t-il précisé.