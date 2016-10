Un 1er novembre avec les étoiles pour 700 élèves

Réagissez

C’est un événement scientifique inédit que la petite ville d’Ouled Rahmoune s’apprête à vivre aujourd’hui. Une rencontre presque historique pour les établissements scolaires de cette localité de la daïra d’El Khroub, puisque l’association Sirius a décidé de lancer une grande animation astronomique à la salle omnisports à partir de 9h30. Selon le communiqué de l’association Sirius, un riche programme scientifique sera organisé durant toute la journée au profit de 700 élèves de 15 écoles de la commune à l’occasion des vacances du 1er Novembre.

«Ce programme organisé à l’initiative du Comité des fêtes de l’APC d’Ouled Rahmoune, en collaboration avec notre association, vise à introduire l’astronomie dans ce qu’elle a de beau et d’enchantant parmi les jeunes scolarisés de cette commune rurale de la wilaya de Constantine et à contribuer à la désenclaver et à la faire sortir de son isolement culturel», note-t-on dans le communiqué de l’association Sirius. Selon les organisateurs de cette rencontre, ce programme intitulé «A la découverte des merveilles de l’univers» mis en œuvre par la Constantine Cosmos Caravan (CCC) de Sirius, consistera en des séances de planétarium et sera accompagnée d’une exposition astronomique et de séances d’initiation à l’astronomie. «Cette tournée de notre caravane mobile fait partie de la mission de base qu’elle s’est assignée, celle notamment de contribuer à porter le message de la culture scientifique au grand public, ainsi qu’à instiller l’esprit scientifique, et ce, par des animations ludiques utilisant la plus haute technologie disponible», indique le même communiqué..