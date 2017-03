Trois personnes interpellées

Réagissez

Des habitants de la Casbah, ont été interpellés, hier matin, par les éléments de la sûreté de wilaya, alors qu’ils fermaient la voie publique sur le boulevard Zighout Youcef.

Ces habitants sont montés au créneau, pour dénoncer «le mépris affiché à leur égard» par les autorités locales. Craignant des magouilles dans les listes de relogement, ces habitants ont fermé la route à proximité du siège de la mairie, lundi matin. Ils sont revenus à la charge, hier matin, avec d’autres présidents de comité des différents quartiers de la vieille ville, en essayant de fermer encore la route, suite au refus du chef de daïra et du directeur de l’OPGI de les recevoir, d’après leurs dires.

Ces habitants affirment que la police les a empêchés de protester contre ce qu’ils qualifient de «hogra» et de «trafic» dans les listes de relogement. Suite à une dispute et à un accrochage entre les éléments de la police et les protestataires, causant des blessures à quelques manifestants, trois personnes, à leur tête le président du comité de quartier de la Casbah ont été arrêtées par la police vers 13h, selon les affirmations des riverains. A l’heure où nous mettions sous presse, plusieurs habitants de la vieille ville se sont regroupés et ont menacé de fermer la place Khemisti avec des poubelles.