Trois mosquées livrées avant le Ramadhan

Réagissez

Après un arrêt de 11 mois des travaux de réhabilitation des 12 mosquées et 7 zaouïas de la ville de Constantine, lancés dans le cadre de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe 2015, les chantiers de trois mosquées de l’antique Cirta ont été repris. Lors de sa visite de travail samedi dernier à Constantine, Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, a affirmé que tous les problèmes administratifs entravant l’avancement des projets ont été réglés, particulièrement ceux concernant la mosquée Djamaâ El Kebir de la rue Larbi Ben M’hidi et la mosquée Hacène Bey, située à proximité du Palais Ahmed Bey.

Pour sa part, Abdelwahab Zekagh, directeur général de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), a affirmé à El Watan que trois mosquées, en l’occurrence celle de Sidi Abdelmoumène dans le quartier de Souika et les deux autres susmentionnées, seront achevées et livrées avant le mois de Ramadhan prochain.

Sans donner plus de détails sur la date exacte, notre interlocuteur a affirmé que le taux d’avancement des travaux se situe entre 70 et 80%. «En plus des obstacles administratifs rencontrés, les problèmes techniques et les découvertes étonnantes faites sur les lieux ont énormément retardé ces projets», a-t-il déclaré. Pour être plus explicite, M. Zekagh a précisé que les entreprises travaillant sur les sites ont découvert des tombes datant de 2013 et 2014, en plus des occupants illicites des zaouïas. Il a ajouté que les associations des mosquées ont réalisé des travaux bâclés et dangereux dans certaines infrastructures.

Cela aurait pu provoquer des dégâts irréparables., selon ses propos. Pour mettre fin à ce chamboulement, les services de la wilaya de Constantine viennent d’installer une cellule de spécialistes au niveau de la direction de la culture, le 10 novembre dernier, pour suivre l’avancement de la réhabilitation des lieux de culte de la ville. Cette commission se compose d’architectes et d’experts de l’OPGI, des équipements publics, de la direction de la culture et de l’OGEBC. D’autre part, notre interlocuteur a souligné que le problème de paiement était aussi l’une des principales contraintes qui a mené à l’arrêt des chantiers.

«A ce jour, aucun centime n’a été dépensé du budget alloué à ce projet, estimé à 1,341 milliard de dinars pour les mosquées et 241 millions de dinars pour les zaouïas», a-t-il affirmé. Très optimiste, Abdelwahab Zekagh a conclu : «Tant que tous les ingrédients sont assurés, il n’y aura aucune raison pour s’arrêter. Il y aura un renforcement en main-d’œuvre afin de livrer ces projets dans les délais. En outre, les travaux seront extrêmement beaux, surtout à la mosquée de Djamaâ El Kebir. Il y aura des fenêtres archéologiques avec de la lumière pour mettre en exergue les colonnes romaines enterrées dans cette mosquée. Elle sera un nouveau musée à Constantine.»