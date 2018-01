Trémie de Ziadia : Reprise des travaux

Réagissez

Les travaux préparatoires de la trémie de Ziadia, l’une des extensions du pont Salah Bey, sur le côté nord de la ville de Constantine, ont été repris la semaine dernière par l’entreprise brésilienne Andrade Gutierrez, apprend-on auprès de Rachid Ourabah, directeur des travaux publics de la wilaya de Constantine (DTP).

Notre interlocuteur a affirmé que l’étude lancée sur le glissement du site a été achevée à 100%. Elle a conclu à l’installation de pieux de confortement et de stabilisation du sol. «L’entreprise a commencé les travaux préparatoires juste après l’achèvement de l’étude. Ces travaux consistent à installer une plateforme et à préparer le terrain pour le placement des matériels spécifiques, qui sont les pieux.

Ces équipements ont été commandés à l’étranger», a-t-il déclaré. Et de rassurer : «Ces pieux seront ramenés prochainement à Constantine. En attendant leur arrivée, l’entreprise a voulu gagner du temps et relancer le chantier. Pour ce qui est de la durée des travaux, nous ne pouvons pas annoncer une date précise pour la livraison du projet, sans l’arrivage des pieux.»

Pour ce qui est de la galerie de drainage, qui sera réalisée sous le pont Salah Bey pour stabiliser le sol de toute la zone et évacuer les eaux souterraines, M.Ourabah n’a pas donné plus de détails sur l’avancement des travaux, affirmant qu’ils sont toujours en cours et avancent à un rythme régulier.

A propos du tunnel du col d’El Kantour, sur l’autoroute Est-Ouest, à la frontière entre la wilaya de Constantine et celle de Skikda, le deuxième tube, d’une longueur de 2,5 km, et qui devrait être livré durant le deuxième semestre de l’année 2016, est totalement achevé. Il sera ouvert, selon ses dires, à la circulation, dans les jours à venir. Notre interlocuteur n’a pas donné de détails sur la date de l’inauguration, qui demeure une prérogative de l’Agence nationale des autoroutes (ANA).