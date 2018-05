Transport à Didouche Mourad : Le train toujours boudé

Réagissez

Ce moyen, qui peut régler le problème du transport de manière radicale, demeure étrangement très peu fréquenté à cause des horaires non respectés et des annulations non annoncées.

Horaires non respectés, annulations fréquentes, le train de banlieue desservant la commune de Didouche Mourad à partir de la gare ferroviaire de Constantine ne semble guère arranger les habitants de cette ville.

La gare de Didouche Mourad est souvent déserte. Un fait incompréhensible lorsqu’on sait que la population de la commune avoisine les 50 000 habitants.

Chaque matin, les riverains affluent de façon frénétique sur la station de bus située juste en face de la gare. Un peu plus bas, on remarque plus d’une dizaine d’habitants guettant l’arrivée d’un taxi qui leur permettra d’arriver à temps à Constantinee pour se rendre à leur lieu de travail ou d’étude. Le prix du ticket de bus Didouche Mourad-Constantine est à 35 DA.

Pour le même prix, le client peut emprunter le train, un moyen qui lui permettra d’arriver plus vite et dans de meilleures conditions. Les bus étant surchargé, le voyage, qui dure parfois près d’une heure, peut sembler pénible, si l’on prend en compte le temps d’attente à la station et les multiples arrêts. Ce temps peut devenir une éternité si par malheur on tombe sur les embouteillages de la route de la Corniche.

Ceci bien sûr s’il n’y a pas par malheur un accident sur la route, sinon ce sera le calvaire, surtout par ces jours de canicule. Malgré tout, la majorité des habitants de Didouche Mourad semble dire : «Tout sauf le train».

Des passagers préfèrent rester plus d’un quart d’heure attendant un taxi qu’ils payeront plus du double, ou louer pour une course à 1000 DA et ne pas se rendre à la gare. «Les horaires ne sont pas stables, le plan de ma journée peut être complètement chamboulé si je compte sur le train, car il est imprévisible», confie une cliente qui se rendait à la station de bus. «Il fait beaucoup de retard, en plus il y a énormément d’annulations, je n’ai pas confiance en ses horaires, en plus il n’est pas disponible à tout moment, donc je préfère l’éviter», déclare une dame rencontrée en ville.

Bien que le train propose six voyages par jour, sa clientèle est presque inexistante. Dans une commune qui souffre beaucoup des problèmes du transport, le train peut être une solution radicale, à moins que la direction de la SNTF ne revoie sa copie en matière de programmation et daigne prendre au sérieux les préoccupations de la population de Didouche Mourad.