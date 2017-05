Tous derrière les filles du Khroub

Réagissez

L'équipe au complet avant son départ pour...

Cette jeune équipe mérite aide et encouragements, mais demain elle aura besoin d’un soutien sur place pour décrocher le sacre.

Les footballeuses de la JFK (Jeunesse féminine du Khroub) disputent ce vendredi leur première finale de coupe d’Algérie de football féminin séniors. «Une première historique», selon les propos de Nedjma Derradji, présidente de cette équipe et ancienne joueuse de football, qui n’a pas caché sa joie et sa fierté de cet exploit, pour lequel d’énormes efforts ont été consentis.

Les mêmes termes ont été employés par le Pr Abdelhamid Aberkane, président de l’APC du Khroub, pour qui cet évènement est aussi un «indicateur positif qui ne doit pas représenter un aboutissement, mais un début pour poursuivre les efforts entrepris dans d’autres disciplines, à l’instar du tennis de table et du handisport, dont la commune compte plusieurs athlètes qui ont représenté l’Algérie au plus haut niveau».

La JFK s’alignera demain au stade 8 mai 1945 de Sétif face à la redoutable équipe de l’AS Sûreté nationale. Cette dernière s’était qualifiée au détriment de l’Affak Relizane sur le score d’un but à zéro (1-0), en demi-finale, disputée le 15 avril dernier au stade 20 Août 55, alors que la JF Khroub a éliminé le CF Akbou sur le même score.

Cet heureux événement sportif intervient au moment où l’ASK, l’équipe phare du Khroub, quitte la ligue professionnelle et rétrograde en ligue 2 Mobilis. Une preuve supplémentaire que là où la passion et la détermination sont au cœur du sport, l’investissement peut être plus rentable. Les filles de la JFK méritent davantage d’aide et d’encouragement de la part des autorités locales, et en tout cas demain, elles ont besoin d’un soutien sur place pour décrocher le sacre.