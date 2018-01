Titularisation de plus de 25 % des recrutés

Réagissez

Lors d’une conférence de presse, organisée jeudi dernier au siège de l’agence de wilaya de l’emploi à Constantine (AWEM), la directrice, Mme Ferial Chenikher, a affirmé avoir atteint 90 % des objectifs tracés par la tutelle. En traduisant ses propos en chiffres, la conférencière a commencé par la présentation du bilan annuel de 2017.

Elle a déclaré qu’il est enregistré plus de 58 000 inscrits âgés entre 16 et 50 ans, et 14 454 offres d’emploi, dont 76, 86% faites par les entreprises privées. Pour ce qui est du recrutement, Ferial Chenikher a précisé : «12 071 demandeurs ont été recrutés sous la formule classique de l’agence, dont 9 398 ont été affectés au secteur économique privé et 2 679 au secteur public.» Mais ce qui a été constaté lors de la présentation du bilan, toujours dans le recrutement par le biais de la formule classique de l’agence, les apprenants de la formation professionnelle étaient les plus convoités par le secteur économique.

L’agence a noté 1 984 placements dans divers postes des demandeurs issus de la formation professionnelle. Alors que les universitaires n’ont bénéficié que de 1 691 placements au sein des entreprises économiques. Ces derniers demeurent les moins réclamés dans plusieurs secteurs. Certaines spécialités universitaires, particulièrement l’architecture et les langues, n’ont reçu aucune offre d’emploi en 2017.

Dans le cadre du recrutement par le biais du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et le Contrat de travail aidé (CTA), l’agence a pu placer dans les postes proposés 1 345 universitaires et 808 diplômés de la formation professionnelle et 817 sans qualification ou formation. «Ces dispositifs nous permettent de donner une chance pour tout le monde, surtout les universitaires, afin d’acquérir plus d’expérience et s’orienter par la suite dans le secteur économique», a expliqué Redha Ahmed Zegadi, directeur régional de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM). Tout en exprimant sa satisfaction, il a ajouté : «Il est nécessaire de signaler que Constantine a enregistré un essor en termes de titularisation des demandeurs, où le taux a dépassé les 25 % en 2017.

Ce qui veut dire que nous avons dépassé l’objectif de titularisation tracé par la tutelle. Cela a eu lieu grâce à la présélection des demandes qui répondent aux exigences des offres d’emploi, l’accompagnement des candidats et les ateliers que nous effectuons régulièrement à notre niveau.» Pour conclure, la directrice de l’AWEM, Ferial Chenikher, a mis en exergue aussi la légère diminution des offres d’emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTPH), qui fait partie des activités locomotives de l’économie nationale, avec 4222 recrutements en 2017. Par contre, le secteur de l’industrie a connu une croissance de recrutement, selon ses dires, surtout sur le plan de la production pharmaceutique, mécanique et alimentaire où il a été enregistré 2606 postes. «Parmi nos objectifs pour l’année 2018, nous visons de toucher à tous les secteurs sans exception. Nous allons même approcher les agriculteurs pour augmenter le nombre des recrutés, car l’année dernière nous n’avons enregistré que 270 placements dans ce secteur si important», a-t-elle annoncé.