Théâtre : 'Hugo de père en filles' ce lundi 19 mars à 18 h

Avec Laurianne Baudouin et Soizic Gourvil, et la voix de Daniel Mesguich. Texte et mise en scène de Filip Forgeau. Une création de la compagnie du désordre.

Filip Forgeau raconte une vie et une œuvre emplie de personnages et de fantômes (Adèle, Léopoldine, Shakespeare, Liszt…), une œuvre de combat, inclassable – tantôt romantique, lyrique, tragique, historique, épique, réaliste, mystique, fantastique… Victor Hugo avait deux filles : Léopoldine, morte noyée à dix-neuf ans, et Adèle, devenue folle, enfermée dans une «maison de folles» dont elle ne sortira que pour assister à quelques représentations des œuvres théâtrales de son père.

Après La chambre de Milena (d’après la vie de Milena Jesenskà et Franz Kafka), La chambre d’Anaïs (d’après la vie d’Anaïs Nin), et Rosa Liberté (librement inspiré de la vie et du combat de Rosa Luxemburg), Hugo de père en filles est le quatrième volet d’un projet intitulé Les Chambres, comportant plusieurs autres portraits «fictionnés». Inspirés par les journaux, biographies

et correspondances.

Les chambres présentent des femmes qui ont marqué leur époque…