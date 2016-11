Réagissez

Le village du diabète, avec la clinique mobile Changing Diabetes, est une initiative qui s’inscrit dans une démarche de partenariat entre le ministère de la Santé, de la Réforme hospitalière et de la Population et Novo Nordisk. Algérie.

Après dix jours de consultations, dépistage et examens, le village Changing Diabetes a levé le camp à Constantine, jeudi dernier. Des citoyens, nombreux en cette journée de clôture, avaient souhaité le renouvellement de ce genre d’initiative, tant l’impact a été ressenti favorablement au sein de la population. Le bilan est plutôt satisfaisant, puisque des centaines de personnes, saines ou atteintes du diabète, ont eu l’opportunité de subir des examens et de s’entretenir avec des professionnels de la santé et de la diététique.

Pour rappel, le village du diabète avec la clinique mobile Changing Diabetes est une initiative qui s’inscrit dans une démarche de partenariat regroupant le ministère de la Santé, de la Réforme hospitalière et de la Population et Novo Nordisk Algérie. «Cette campagne a mobilisé plus de 40 médecins, généralistes et spécialistes, 50 techniciens de la santé et 30 animateurs, ce qui a permis à plus de 1149 personnes de bénéficier de tests de dépistage, 1247 diabétiques d’examens médicaux et plus de 1015 autres de séances d’éducation thérapeutique et sanitaire», nous a indiqué la représentante du laboratoire lors de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée en présence des équipes médicales et paramédicales impliquées dans cette initiative et en l’absence du directeur de la santé de la wilaya (DSP).

«C’est une expérience instructive à plus d’un titre. L’interactivité entre les différents partenaires de cette action aboutit forcément à mieux cerner les multiples aspects de la pathologie et, partant, à sa meilleure prise en charge», nous a confié la psychologue, S.Dahmani, qui a animé des focus-groupes avec de futurs diététiciens. Les conseils relatifs à l’hygiène alimentaire du diabétique font partie intégrante du traitement thérapeutique. La 19e édition du village du diabète avec la clinique mobile Changing Diabetes s’est posée sur l’esplanade de l’université islamique Emir Abdelkader le 14 novembre en cours, Journée mondiale du diabète.

Et c’est le ministre de la Santé, de la Réforme hospitalière et de la Population, Abdelmalek Boudiaf, qui a donné le coup d’envoi à ses activités, lesquelles ont immanquablement offert aux citoyens de Constantine, du moins quelques milliers d’entre eux, l’opportunité de bénéficier, dans le cadre d’une approche de proximité, de tous les moyens de prévention de cette pathologie et de ses complications. Naïma Djekhar