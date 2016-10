Réagissez

Des années après le transfert des étudiants de certaines facultés vers l’université Rabah Bitat (Constantine 3), les nouveaux bacheliers de quelques filières, particulièrement ceux de la biomédicale, se plaignent encore des conditions difficiles dans lesquelles ils étudient à cause de la surcharge de leurs établissements.

Selon les témoignages recueillis sur place, plusieurs problèmes se posent depuis la rentrée jusqu’à ce jour. Les étudiants ont soulevé ceux de la surcharge et la mauvaise organisation dans les salles de cours. «Le nombre des étudiants en médecine est très élevé cette année. Parfois, certains ne trouvent pas de place dans les amphis.

Même des professeurs n’arrivent pas à expliquer leurs cours à une centaine d’étudiants en même temps. Cette situation entrave la bonne assimilation des cours», a déclaré une étudiante en première année médecine. Et d’ajouter que les capacités d’accueil dans leur faculté demeurent insuffisantes, ce qui les a poussés à exploiter les amphis des autres départements tels que ceux des arts et de culture. «En plus de la surcharge, il y a aussi un manque d’équipements, surtout dans les laboratoires. Les moyens existants sont insuffisants par rapport au nombre des étudiants», a-t-elle affirmé. Pour sa part, Ahmed Bouras, recteur de l’université Rabah Bitat, a donné une autre version des faits. Il a nié toutes les déclarations des étudiants sur le manque des équipements, mais il a confirmé le problème de la surcharge.

«C’est vrai, le nombre des étudiants des filières biomédicales orientés vers l’université Constantine 3 pour cette rentrée est très important. Il est estimé à 2200 étudiants sur un total de 4200 inscrits en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Ceci dit, plus de 50% des bacheliers ont été orientés vers cette université», a-t-il déclaré, tout en soulignant que le nombre des reçus au bac avec une bonne moyenne a dépassé les prévisions. «Nous avons prévu 700 étudiants en médecine, 250 en chirurgie dentaire et 250 en pharmacie. Mais à l’Est, on a enregistré un grand nombre d’élèves qui ont décroché leur bac avec une moyenne égale ou supérieure à 14/20. Et nous avons pu quand même gérer la situation», a-t-il expliqué tout en rejetant le problème de la surcharge sur les étudiants. Il a indiqué que les étudiants ont été répartis de manière équitable afin qu’ils puissent suivre leurs cours dans des conditions favorables.

Selon ses dires, certains ne respectent pas leur emploi du temps et préfèrent assister à des séances avec d’autres groupes à leur guise, ce qui provoque la surcharge. «Nous avons remarqué que certains amphis sont presque vides, par contre d’autres sont complètement saturés», a-t-il conclu.