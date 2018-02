Sur décision de l’OPGI : Les logements de type F1 seront transformés en F3

Réagissez

Des dizaines de logements sociaux de type F1 réalisés au début des années 2000 à la nouvelle ville de Ali Mendjeli et restés fermés depuis, vont subir des aménagements pour être transformés en F3, afin qu’ils puissent être attribués, a-t-on appris de sources proches des services de l’Office de promotion et de gestion immobilière de Constantine (OPGI).

Précisons à ce propos que l’Etat a cessé la construction de logements de type F1 depuis 2003 sur instruction du président de la République.

Dans le même registre, des logements non distribués, le cas de quatre-vingts logements socio-locatifs F2 et F3 situés à proximité du centre de formation professionnelle (CFPA) de la nouvelle ville Massinissa d’El Khroub, achevés et réceptionnés en 2009 par l’OPGI de Constantine, suscite bien des interrogations au regard de la forte demande, toujours pas satisfaite, par les autorités locales en la matière à El Khroub.

L’un des promoteurs, ayant réalisé une vingtaine de ces logements, nous a confié, en outre, que ceux-ci ont subi des actes de vandalisme juste après leur réception définitive, avant que l’OPGI n’intervienne pour sécuriser les lieux, en y affectant des agents pour en assurer le gardiennage.

Le retard enregistré dans leur distribution aura induit par conséquent des charges supplémentaires pour l’OPGI du fait des travaux de réhabilitation et des frais engagés pour le gardiennage. Citons enfin le cas des immeubles réalisés il y a une dizaine d’années, par la CNEP à la cité Boussouf, à proximité précisément du siège du Centre national du registre du commerce (CNRC), désormais à l’abandon, après la découverte tardive sur le site d’un important glissement de terrain et pour lesquels aucune solution n’a été trouvée jusqu’à ce jour.