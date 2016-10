Station de taxis ou foire d’empoigne

Réagissez

L’association des habitants de la cité Laâssifer et des rues avoisinantes, à Sidi Mabrouk supérieur, interpellent les autorités locales pour mettre un terme au calvaire qu’ils endurent depuis l’affectation, il y a une dizaine d’années, d’une rue de leur quartier au stationnement des taxis. Le tumulte et les désagréments générés sont comptabilisés dès l’aube, et jusqu’à des heures tardives de la nuit où bruits, rixes et propos obscènes fusent continuellement portant atteinte à la tranquillité des riverains.

Les représentants de l’association de quartier soulignent, en outre, qu’ «une aire de stationnement mieux adaptée, située au niveau de la cité Rabah Bitat, sur un terrain dégagé, a été pourtant affectée à ces taxis, mais ces derniers ont refusé de rejoindre ce lieu de stationnement». Avant d’ajouter : «Les responsables locaux en charge du secteur des transports se sont, a priori, pliés aux caprices de la corporation des «taxieurs» pour prendre la décision de leur affecter une rue (inadaptée) de notre quartier, et ce malgré notre opposition justifiée, puisque ce que nous craignons est arrivé. Les abords de notre cité se sont transformés en un lieu de concentration de délinquance avec toutes les conséquences qui en découlent.

Ces «taxieurs» qui ont été rejoints au fil des ans par nombre de clandestins ne respectent rien d’ailleurs. Ni les limites de l’aire de stationnement qui leur a été affectée ni l’environnement. Ils squattent désormais en grande partie la place située à proximité de la maternité qu’ils ont transformée en station de lavage et d’entretien à ciel ouvert, pour leurs véhicules.»

Les habitants rappellent, en outre, que cette affectation avait un caractère provisoire, et cet aspect qui perdure les incite à en appeler aux autorités locales en vue d’examiner leurs doléances et mettre un terme à cette source de nuisance qui porte préjudice à leur quiétude.