SOS de la petite Hadil Mechati

Souffrant d’une infirmité motrice cérébrale, la petite Hadil Mechati a pu subir deux interventions chirurgicales dans un hôpital d’Istanbul, en Turquie, grâce à l’aide de généreux donateurs.

Selon son père, Hichem, qui a pris attache avec El Watan, sa fille, qui est toujours en phase de convalescence, aura besoin de deux autres interventions, recommandées par son médecin pour espérer une réelle amélioration de son état. Pour rappel, la petite Hadil Mechati, âgée de 9 ans, était en quête d’une prise en charge à l’étranger depuis des mois. Selon le dossier médical qui nous a été présenté par son père, elle est atteinte de la maladie de Little. Une pathologie qui cause une infirmité motrice cérébrale, marquée par une paraplégie des membres supérieurs et inférieurs.

Son père, Hichem, qui habite le quartier d’El Gammas dans la ville de Constantine, travaille comme simple agent dans un lycée. Ses faibles moyens financiers ne lui ont pas permis de lui assurer les soins nécessaires. Tout en remerciant les généreux donateurs qui l’ont aidé à pouvoir faire opérer sa fille en Turquie, il lance un nouvel appel pour lui permettre de payer les frais des deux interventions restantes. L’espoir est encore permis pour cette adorable petite fille, qui rêve toujours de rejoindre un jour les bancs de l’école.

Pour toute information, contactez Hichem Mechati au n° 05 57 72 94 88. R.C.