Signature d’une convention avec l’université Constantine 3

Réagissez

Le pôle universitaire Rabah Bitat ou Constantine 3

Toute activité économique est source de données, y compris le mouvement des personnes et des marchandises.

Or, pour gérer plus efficacement les frontières, il est capital que les administrations douanières puissent recueillir et analyser ces données qui sont devenues un élément incontournable du processus de modernisation douanière».

C’est ce qu’a déclaré jeudi passé le directeur général des Douanes, Kaddour Bentahar, au palais de la culture Malek Haddad lors de la célébration de la Journée mondiale des Douanes sous le thème «L’analyse des données au service d’une gestion efficace des frontières». A propos du choix du thème de cette année, le DG des Douanes a déclaré que celui-ci est complémentaire à celui de l’année passée, lequel avait mis en évidence l’importance de la Douane numérique et incitait vivement la communauté douanière à exploiter les technologies numériques, notamment les méga données, la télématique et l’informatique, pour renforcer ses performances afin de parvenir à ses objectifs et répondre aux attentes des opérateurs économiques.

Estimant que la technologie a fait son chemin au sein des Douanes algériennes par le développement, entre autres, des compétences en interne, l’orateur a insisté sur la nécessité de se doter à présent, grâce notamment aux évolutions des technologies de l’information et de la communication, d’une gamme complète de nouveaux outils permettant d’exploiter les données selon des modes performants afin de faire face aux menaces extérieures, qu’elles soient d’ordre économique ou sécuritaire.

A noter par ailleurs que le directeur général des Douanes a procédé lors de cette journée à la signature d’une convention-cadre avec l’université Constantine 3, dans le but de promouvoir le partenariat avec la communauté universitaire en matière d’information, de collecte et d’analyse des données avant de se rendre dans l’après-midi au siège de la direction régionale des douanes pour s’enquérir de l’avancée de la mise en place du système d’information et de gestion automatisée des Douanes (Sigad).