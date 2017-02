Sidi Mabrouk : Un homme meurt brûlé

Réagissez

hier vers 13h, un mouvement de panique a régné dans le quartier de Sidi Mabrouk inférieur, suite à un incendie qui s’est déclaré dans une maison composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage, située au n°27 de la rue Saighi Ahmed (ex-rue Voltaire).

Ce sont les riverains qui ont donné l’alerte, vu l’importance des flammes, qui menaçaient les constructions voisines. L’intervention rapide des services de la Protection civile, qui ont mobilisé d’importants moyens, a été très délicate, selon le chargé de la permanence, contacté hier. Ce dernier a révélé qu’il a fallu plus de trois heures aux sapeurs-pompiers pour venir à bout des flammes et sécuriser tout le périmètre environnant. Malheureusement, on déplore la mort d’un homme, Messaoud M., âgé de 33 ans retrouvé complètement carbonisé dans sa chambre, alors que tout le mobilier a été entièrement brûlé. Le défunt se trouvait seul à la maison au moment de l’incendie, dont on ignore encore les causes. Le drame, qui a provoqué l’émoi parmi la population de Sidi Mabrouk inférieur, a été au centre de toutes les discussions dans la matinée d’hier. Alors que le corps de la victime a été évacué vers la morgue du CHU Benbadis, les services de la sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de ce drame.