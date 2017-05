Seule la mosquée Hassan Bey sera livrée pour ce Ramadhan

Réagissez

Même la Grande Mosquée ne sera pas prête dans les...

Après trois années de fermeture, 18 sites demeurent encore fermés, ce qui suscite de nombreuses interrogations sur l’avenir de cette opération de réhabilitation.

Après trois années de fermeture des 19 lieux de culte dans la ville de Constantine pour des travaux de réhabilitation, seule la mosquée Hassen Bey située à la place Si El Haoues sera ouverte pour ce mois de Ramadhan. Les travaux de cette dernière ont atteint un taux de 90%, et l’installation des équipements touche à sa fin. «Les entreprises ont terminé tout ce qui est maçonnerie ; pour le reste, nous pouvons dire qu’il s’agit d’équipements et de quelques retouches», a déclaré Lakhdar Fanit, directeur des affaires religieuses de la wilaya.

Le même responsable notera qu’il est fort probable qu’elle soit ouverte le vendredi de la semaine prochaine. Pour ce qui est de la Grande Mosquée «Djamaâ El Kébir», de la rue Larbi Ben M’hidi, le directeur n’a pas voulu se prononcer sur la date de sa livraison. Il s’est contenté de nous faire savoir que les employés sont sur place «jour et nuit». Nous pouvons même nous demander si les travaux avancent réellement, car il y a plus de 7 mois, les autorités ont annoncé que le taux d’avancement est à 70%.

Hier et lors d’une visite effectuée sur les lieux, on n’a pas besoin d’être expert pour constater que le gros des travaux traîne encore. Une source bien informée nous a fourni le même taux d’avancement susmentionné, en affirmant qu’il est impossible de livrer le projet dans les délais fixés par les responsables locaux, soit le 22 mai. Selon la même source, il faudra un miracle pour que cette mosquée soit achevée à temps, malgré que le chantier ait été renforcé par une nouvelle entreprise, qui n’est autre que celle de Naceri qui s’est vue confier la réhabilitation du Palais de la culture Mohamed El Aïd El Khalifa.

«Je peux ajouter que le projet ne sera pas livré pendant les dix premiers jours du mois de Ramadhan, car nous avons encore prolongé les délais d’une semaine, et comme vous voyez sur place, les travaux de maçonnerie ne sont pas achevés. Il n’est plus question de réhabilitation ici mais aussi de démolition et de reconstruction. Nous ne pouvons pas livrer un lieu historique à moitié réhabilité ou avec des travaux bâclés», a dit notre source.

D’ailleurs, la cadence des travaux et le non-respect des engagements ont provoqué une autre visite inopinée du wali, effectuée dans l’après-midi de lundi dernier. Ce dernier a donné de nouvelles directives pour les entreprises pour simplifier et changer les matériaux dans certaines parties.

L’inquiétude des autorités locales, qui veulent montrer qu’elles maitrisent la situation se révèle déjà 15 jours avant le mois du jeûne. D’autre part, le directeur des affaires religieuses a affirmé que juste après l’achèvement des travaux de ces deux projets, les 10 autres mosquées et les 7 zaouïas seront reprises avec un nouveau budget plus raisonnable, qui sera communiqué prochainement par la wilaya.