Sétif : Nouvelle équipe au CLOA

Le Conseil local de l’Ordre des architectes (CLOA) de Sétif, qui regroupe plus de 450 adhérents, dispose désormais d’une nouvelle équipe. Issu des élections tenues au Novotel, jeudi dernier, le nouveau bureau est présidé par Daffar Abdelkayoum.

Conscient de la complexité de la mission, le nouveau président sera épaulé par Salaheddine Ghamrani (V/P), Rebouh Yacine (S/G) et Demdoum Boutaraa comme trésorier général. Ayant largement battu le président sortant, Fouzi Belatrache, l’heureux élu qui faisait, faut-il le rappeler, partie du bureau sortant, fixe clairement les objectifs de son équipe. «Etant victime de la marginalisation durant le dernier mandat, je ferai le maximum pour que notre passage à la tête du CLOA de Sétif soit celui de la transparence et de la gestion collégiale.

Pour pouvoir rétablir la confiance entre la corporation et le conseil, un travail titanesque nous attend. Je le dis haut et fort, on ne s’est pas présentés au CLOA pour bourrer nos plans. Nous allons tout entreprendre pour défendre l’honneur de la profession», a-t-il dit. Le même sentiment anime une grande partie des 300 architectes qui avaient pris part au vote.

«En faisant table rase du passé, la profession a réussi le changement. Lequel a surpris les adeptes de l’ordre établi. En plébiscitant cette nouvelle équipe, on a non seulement déjoué les plans des tireurs de ficelles, les plus grands bénéficiaires de projets publics, mais aussi voulu ouvrir une nouvelle page du CLOA qui a souffert ces dernières années du clanisme et du Beni-amisme», soulignent des architectes ravis.