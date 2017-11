Sécurité : L’alerte enlèvement est effectivement lancée

Réagissez

Le plan de signalement des cas de kidnapping d’enfant vient d’être enclenché, pour la première fois, à partir de la wilaya de Constantine.

Il s’agit d’une alerte lancée, hier, à travers les chaînes de télévision et de radio, par le procureur de la République près le tribunal d’El Khroub — cour de Constantine — suite à l’enlèvement d’un enfant âgé de 8 ans devant son domicile, sis à Aïn Abid. Le petit Mehdi Rani Ibrahim Eric serait, selon les premiers indices, kidnappé par son père. Aucune information supplémentaire n’a encore été donnée pour le moment, mais deux numéros ont été mis à la disposition du public, les 103 et 104. La photo de l’enfant a également été affichée.

Pour mémoire, le dispositif national d’Alerte rapt/disparition d’enfants a été mis en place à l’époque du Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Adressé à plusieurs ministères, corps de sécurité et organismes publics, ce dispositif se déclenche, comme c’est justement le cas dans cette nouvelle affaire, dès le signalement d’une disparition d’enfant dans n’importe quel coin du pays, poussant ainsi à la mobilisation de tous les acteurs dans la lutte contre ce phénomène. Tous les organismes publics concernés, médias publics dans leur ensemble, supports publicitaires, opérateurs de téléphonie mobile, ports, aéroports et gares sont, ainsi, sollicités pour relayer l’alerte dans une synergie préétablie, à l’effet de concourir à retrouver l’enfant vivant et dans les meilleurs délais possibles.