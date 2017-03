Secousse tellurique de magnitude 4,6

Réagissez

Les habitants de plusieurs cités de Constantine, notamment celles situées au centre-ville et dans les banlieues sud et ouest ont bien ressenti une secousse tellurique dans la nuit de samedi à dimanche. Selon un communiqué du Centre de recherches en astrophysique, en astronomie et en géophysique (Craag) de Bouzaréah, la secousse en question de magnitude 4,6 sur l’échelle de Richter est survenue le 5 mars à 2h46. L’épicentre a été localisé à 1 km au nord-est de la ville de Aïn Bouziane, dans la wilaya de Skikda. La secousse, qui a provoqué une frayeur au sein des habitants de certains quartiers, n’a pas causé de dégâts notoires. Pour rappel, la région de Constantine est classée comme une zone qui connaît une activité sismique ordinaire et régulière.

La ville n’a pas connu de fortes secousses depuis celle qui a été vécue au mois d’octobre 1985, d’une magnitude de 5,8 et qui reste encore gravée dans la mémoire des Constantinois.