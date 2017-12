Se disant victime de hogra, un homme tente de se suicider

Réagissez

Les habitants de la nouvelle ville, Massinissa, à El Khroub, ont été témoins, jeudi passé, d’une scène d’une rare violence, lorsqu’un jeune homme âgé de 23 ans, vendeur ambulant de fruits et légumes, a tenté de mettre fin à ses jours vers seize heures, après une altercation avec des policiers à proximité du marché couvert El Baraka.

Des témoins rapportent que l’homme est entré dans un état d’hystérie, puis est monté sur le toit de son véhicule et a commencé à se mutiler avec une lame de rasoir à différentes parties du corps, notamment au cou et à la poitrine, en criant qu’il a été victime de hogra de la part de policiers qui venaient de lui retirer ses papiers pour stationnement gênant, hurlant qu’il ne s’était arrêté que quelques minutes devant un kiosque multi services pour acheter des cigarettes. L’homme, qui a perdu beaucoup de sang, a été évacué, après avoir perdu connaissance, vers l’hôpital d’El Khroub par des citoyens, assurent les témoins de la scène, en affirmant d’autre part que les policiers présents sur les lieux au moment des faits sont restés de marbre et n’ont rien fait pour secourir le malheureux.