SDE de Constantine : Le e-paiement opérationnel à la fin de l’année

«Le e-paiement ou le paiement électronique des factures d’électricité et de gaz sera opérationnel à la fin de l’année en cours», a affirmé, hier, Noureddine Selmi, directeur de la Société de distribution de l’électricité et du gaz de Constantine, lors d’une conférence de presse animée à la maison de la culture Malek Haddad, en marge des portes ouverts organisées par la Société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Est (SDE) du 16 au 18 de ce mois. «Toutes les procdures nécessaires sont presque achevées. Nous pouvons dire que tout est prêt, il ne reste que la signature des conventions avec les banques, telle la CPA et autres», a-t-il expliqué à El Watan.

Ces banques elles-mêmes vont assurer à leurs usagers le paiement électronique. Ce nouveau procédé, qui entre dans le cadre de l’amélioration et de la modernisation des services de la SDE, sera ouvert à toutes les catégories. Le même responsable a souligné qu’un atelier pour le lancement d’une nouvelle opération d’alimentation en énergie des domiciles aura lieu jeudi (aujourd’hui ndlr) à partir de 14h. Cet atelier consiste à informer les clients des procédures à accomplir pour mener les travaux d’alimentation de leur maison sans l’intervention de la SDE.