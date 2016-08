Satisfecit de la direction des services agricoles

Réagissez

La production de céréales a atteint cette année dans la wilaya de Constantine des niveaux jamais atteints auparavant, soit une quantité de 1,8 million de quintaux récoltés pour une superficie emblavée de 69 000 hectares en blés, orge et légumes secs.

C’est ce qu’a affirmé hier le directeur des services agricoles, Lakhdiri Yacine, lors d’une conférence de presse tenue hier au siège de la DSA. Le conférencier qui a présenté le bilan final de la présente saison moisson battage qui vient de s’achever à Constantine indique à ce propos que les résultats obtenus font ressortir une augmentation de 52% en matière de production céréalière comparativement à l’année passée où celle-ci a atteint péniblement les 11 millions d’hectares, et ce en dépit, fera-t-il remarquer, d’un climat défavorable marqué par deux mois de sécheresse (février et mars), des chutes de grêle au début du mois de mai et une mauvaise répartition des pluies. Le directeur des services agricoles s’est dit également satisfait du déroulement de la collecte des céréales auprès des agriculteurs qui a atteint jusqu’à ce jour 1,5 million de quintaux contre 1 million de quintaux l’année passée.

Pour ce qui concerne le rendement moyen à l’hectare, celui-ci est également en hausse cette année, selon le DSA lequel a avancé le chiffre de 28 quintaux contre 18 en 2015. Le bilan présenté au cours de cette conférence fait ressortir outre, une augmentation des cultures fourragères et légumineuses, une hausse substantielle des superficies désherbées et celles fertilisées. Quant aux superficies sinistrées, elles ont atteint cette année 1378 hectares dont 688 incendiées, selon le DSA qui indique d’autre part que des moyens conséquents aussi bien humains et matériels notamment des camions à gros tonnage et des moissonneuses-batteuses ont été mis à la disposition des fellahs pour garantir un bon déroulement de la campagne.