Saisie de 68 motos depuis le début du Ramadhan

Face à la propagation du phénomène des conducteurs de motos, qui circulent sans casque de protection, durant le mois de Ramadhan, les services de la sûreté de wilaya de Constantine ont renforcé les patrouilles de contrôle, en menant une campagne stricte pour diminuer le nombre des accidents de la route.

Selon le lieutenant Bilel Benkhelifa, chargé de communication à la sûreté de wilaya, la police a saisi durant les 10 premiers jours du Ramadhan 68 motos, dont 44 se trouvent actuellement au parking du commissariat central au Coudiat. «Les motos ont été saisies pour notification si elles ne sont pas volées ou autre. Pour ce qui est des conducteurs, ils ont été arrêtés provisoirement aussi pour vérification si le concerné n’est pas recherché par la police, avant qu’il ne soit libéré», nous a déclaré le lieutenant Benkhelifa.

Selon le même responsable, les personnes arrêtées sont âgées entre 19 et 45 ans. Un seul mineur, âgé de 16 ans, a été arrêté par la police et son père sera convoqué à la sûreté de wilaya. Concernant l’objet des saisies et des arrestations, notre interlocuteur a précisé qu’il s’agit pour plusieurs d’entre eux du non-port du casque. Pour d’autres, d’après ses dires, un dossier judiciaire sera établi à leur encontre, pour défaut de papiers nécessaires ou infraction au code de la route (permis de conduire ou autres). «A propos de ce phénomène, nos services ont enregistré une nette diminution par rapport aux années précédentes. Notons à titre d’exemple que durant ce mois de Ramadhan, nous avons enregistré un seul accident de moto avec deux victimes blessées légèrement. En plus, en 2017, nous avons effectué 51 retraits de permis, ce qui explique la baisse du nombre des infractions à 227 et les arrestations à 281, par rapport à l’année 2016, où nous avons enregistré 447 infractions et 302 arrestations», a-t-il détaillé.