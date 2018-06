Saisie de 1274 kg de produits

Réagissez

Les sorties des brigades de contrôle et de répression des fraudes, ces derniers jours, se sont soldées par le retrait du commerce de plusieurs dizaines de kilogrammes de nourriture, pour diverses raisons. Ce sont ainsi pas moins de 154 kg de viandes (blanches et rouges) qui ont été saisis, d’une valeur de 22 000 DA. Concernant l’autre produit largement consommé durant le mois de Ramadhan, à savoir «cherbet», ce sont 720 litres qui ont été saisis, d’une valeur de 36 000 DA. Cette boisson vendue un peu partout, sans le respect des conditions de conservation, ni qu’elle soit soumise au contrôle de fabrication, représente un danger sur la santé du consommateur. Et les exemples sont légion.

Le contrôle des commerces, notamment les marchés, dont celui de la cité Daksi, a abouti à la récupération de plus de 1274 kg de produits alimentaires et viandes, estimés à 256 000 DA.