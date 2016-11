Saisie d’un kilo de kif...

Réagissez

La brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Constantine a réussi à déjouer une opération de vente de drogue en plein centre-ville de Constantine, voilà quelques jours. Agissant sur informations, les éléments de la BRI ont pu appréhender l’un des trois dealers, avec en sa possession environ un kg de kif traité, dissimulé dans une chaussure de sport. Fuyant à la vue des policiers, le deuxième complice a été appréhendé après une course poursuite. Quant au troisième, dont l’identité a été déterminée après l’interrogatoire des deux dealers, il fut arrêté le jour même dans une autre affaire, selon le communiqué de la sûreté de wilaya. Les trois malfaiteurs, âgés entre 21 et 32 ans, ont été présentés devant le parquet.



…et un faussaire arrêté



Attention ! Parmi les vendeurs de devises sur la place du 1er Novembre (la Brèche) il y a des faussaires. Il y a une semaine, un citoyen l’a vérifié à ses dépens en achetant 450 faux euros. La victime, qui a découvert l’arnaque en doutant sur le prix de vente, inférieur à celui pratiqué sur le marché noir, a vite fait d’alerter la police. Les agents du commissariat du 15e arrondissement sont intervenus en appréhendant le présumé, qui a réagi en détruisant les billets en sa possession. Il a été arrêté et les billets déchirés ramassés, alors que la fouille de son véhicule a permis de saisir plusieurs faux documents. Les enquêteurs sauront que les faux sont fabriqués à l’étranger par le frère du suspect. Ce dernier a été présenté devant le procureur de la République.