Sa remise en service prévue pour la fin du mois

En prévision de la reprise de l’exploitation prévue pour la fin du mois de novembre du téléphérique, à l’arrêt depuis plus de neuf mois, l’Entreprise de transport aérien par les câbles (ETAC), en collaboration avec la Protection civile, a organisé, jeudi matin, au niveau de la station du téléphérique Emir Abdelkader des exercices de simulation de sauvetage.

Selon Koudja Eulmi Mohamed, responsable de la télécabine, ces exercices font partie d’un programme préétabli auquel doit se soumettre deux fois par an le personnel en charge de la sécurité du téléphérique. Il nous semble utile de rappeler que l’arrêt prolongé de la télécabine de Constantine a privé des milliers d’usagers de ce moyen de transport qui traverse les gorges du Rhummel pour relier le CHU et la cité Emir Abdelkader au centre-ville.

Un arrêt intervenu suite au transfert en septembre 2016 du personnel de l’Entreprise de transport de Constantine (ETC), qui a assuré la gestion du télécabine depuis sa mise en service en juin 2008, à un nouveau gestionnaire, à savoir l’ETAC, une société mixte créée en joint-venture par l’Etusa et l’EMA (Entreprise métro d’Alger) avec le constructeur français POMA. Une société qui a pour mission l’exploitation, la maintenance et le développement de tout le réseau d’appareils urbains de transport par câbles en Algérie.