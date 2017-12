S.O.S. de la petite Hadil Mechati

Réagissez

âgée de 11 ans, Hadil Mechati est atteinte de la maladie de Little depuis l’âge de 4 ans. Cette pathologie cause une infirmité motrice cérébrale, marquée par une paraplégie des membres supérieurs et inférieurs. Grâce à l’aide des bienfaiteurs qu’il a pu avoir à travers les multiples appels lancés sur le journal El Watan, son père, Hichem, a réussi à la faire bénéficier d’une intervention qui a rendu de l’espoir à la famille, surtout que la fille a commencé à montrer des signes d’une réelle amélioration sur le plan de la motricité des membres supérieurs. Hichem Mechati lance un nouvel appel pour permettre à sa fille de poursuivre son traitement. Hadil aura besoin de deux autres interventions, dont le coût a été estimé à 24 000 dollars US.

Un montant qu’il espère collecter auprès des généreux donateurs.

L’espoir est encore permis.

Pour toute information, contactez Hichem Mechati au n° :

05 57 72 94 88