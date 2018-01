S.O.S. de Hadil Mechati

Réagissez

Depuis deux ans, le père de la petite Hadil Mechati ne cesse de multiplier les appels à l’aide pour soigner sa fille. Cette dernière, âgée aujourd’hui de 11 ans, est atteinte depuis l’âge de 4 ans de la maladie de Little. Une pathologie qui cause une infirmité motrice cérébrale, marquée par une paraplégie des membres supérieurs et inférieurs.

N’ayant pas réussi à obtenir une prise en charge à l’étranger pour sa fille, malgré ses multiples démarches, Hichem Mechati décidera enfin d’engager des contacts avec plusieurs hôpitaux.

Il trouvera la bonne adresse en Turquie. Habitant le quartier populeux d’El Gammas, dans la ville de Constantine, et travaillant comme simple agent dans un lycée, Hichem n’avait pas les moyens financiers pour assurer des soins nécessaires à sa fille. C’est grâce aux incessants appels lancés à travers le journal El Watan et avec l’aide des âmes charitables qu’il réussira enfin à collecter l’argent nécessaire pour faire opérer sa fille dans un hôpital en Turquie.

Une intervention qui a rendu l’espoir à la famille, surtout que la fille a montré les signes d’une réelle amélioration sur le plan de la motricité des membres supérieurs. Hadil aura besoin de deux autres interventions, dont le coût a été estimé à 24 000 dollars US chacune. Un montant qu’il espère collecter auprès des généreux donateurs. L’espoir est encore permis. Pour toute information, contactez Hichem Mechati au n° 05 57 72 94 88.