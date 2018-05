Rue Hadj Moussa Brahim : Des échafaudages qui s’éternisent

Réagissez

Depuis 2016, les entreprises chargées des travaux de réhabilitation n’ont plus donné signe de vie, faute de financement.

Il y a une année presque jour pour jour, des habitants de la rue Hadj Moussa Brahim, reliant la rue Larbi Ben M’hidi au quartier de R’cif, ont saisi El Watan pour soulever un véritable problème devenu une source d’inquiétude dans toute cette partie du centre-ville et attirer par la même l’attention des autorités locales.

Il s’agit de cette «forêt d’échafaudages» qui a été dressée le long de plusieurs rues de la vieille ville. Une opération lancée dans le cadre d’un plan de réhabilitation du vieux bâti, entamé dans la foulée de la manifestation culturelle de 2015, mais qui sera vite rattrapé par la crise et finir par tomber dans l’oubli.

Les chantiers ouverts ont finalement traîné durant des mois pour connaître un arrêt total, faute de financement. Les entreprises chargées des travaux sont parties, laissant derrière elle des barres métalliques et des passerelles accrochées aux murs, causant d’énormes ennuis aux riverains, en plus de l’aspect lugubre et moche qu’elles donnent aux immeubles.

«En 2016, nous avons sollicité les autorités pour le démontage de ces échafaudages qui n’ont plus aucune raison de rester, surtout que les entreprises n’ont plus donné signe de vie depuis, et encore il faudra attendre encore des années pour que la situation financière puisse s’améliorer pour reprendre les travaux, ce qui demeure très incertain, alors pourquoi on continue à nous embêter avec ce décor», s’alarme un habitant de la rue Hadj Moussa.

Les riverains ne cachent pas leurs craintes sur le risque que ces échafaudages puissent être utilisés pour commettre des vols à l’intérieur des appartements devenus facilement accessibles. «Nous vivons la peur au ventre, face aux risques de cambriolages, surtout que les fenêtres de nos appartements n’ont aucun barreaudage, avec la facilité d’accession par ces échafaudages, les voleurs n’ont qu’à forcer les vantaux pour se retrouver à l’intérieur, cette situation nous angoisse depuis plus de dix mois, surtout que les travaux sont complètement à l’arrêt», dira un habitant d’un immeuble.

Hier, nous avons fait un tour dans les lieux pour constater que la situation est restée inchangée depuis près de deux ans, comme si les autorités de la ville n’avaient pas accordé la moindre importance aux doléances des citoyens.

L’état des lieux est resté le même, notamment sur la rue Hadj Moussa Brahim, depuis le n°6 jusqu’au n°15, à proximité de Fondouk Ezzit, derrière la mosquée Tidjania Haute, mais aussi au niveau des rues Lahmar Amar, et Moulay Mohamed. «Nous sommes confrontés à une situation inédite, car nous ne pouvons plus quitter nos maisons par crainte d’être cambriolés», rappellent ces citoyens qui lancent un appel au wali de Constantine pour mettre fin à leurs angoisses.