Rien ne freine la mercuriale à Constantine

Réagissez

La troisième semaine du Ramadhan est entamée et la mercuriale reste brûlante.

Les pouvoirs publics ont ainsi prouvé leur incapacité à maîtriser le marché, encore moins à réguler les prix. Et pourtant, ils ont promis une baisse significative des prix dès la deuxième semaine du mois de jeûne.

Or, à quelques jours seulement de l’Aïd El Fitr, les prix sont inchangés. Exception faite des haricots verts et de la tomate qui connaissent une baisse d’environ 60 DA pour le premier produit et de 20 DA pour le second, les prix des légumes sont inabordables: la pomme de terre est toujours à 65 DA, le poivron à 120 DA et la courgette à 150 DA. Tandis que la viande blanche avoisine les 370 DA, le prix de la viande rouge est depuis le début du mois inchangé.

Les commerçants justifient cette mercuriale ramadanesque par la hausse des prix de gros. «Chaque année c’est pareil, les prix de gros augmentent et nous nous trouvons forcés d’augmenter nos prix et c’est nous qui sommes blâmés. Nous achetons en 2e et 3e mains. Il n’y a aucun contrôle sur le marché», selon un commerçant.

Mais la mercuriale cette semaine a été instable. Durant les trois derniers jours, les prix ont connu une hausse subite, où la tomate et la courgette, par exemple, sont affichées à 160 DA chacune. Les commerçants ont imputé cette hausse à la «nafka» (la moitié du mois sacré, où les familles préparent à l’occasion des repas copieux).

Cette flambée soudaine témoigne de la non-efficacité des contrôles déployés sur le terrain. A ce sujet, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a reconnu mardi au cours d’un déplacement à Bouira que durant les 10 premiers jours du mois du Ramdhan l’envolée des prix n’a pas pu être maîtrisée: «La hausse des prix est due essentiellement à l’anarchie qui prévaut dans le fonctionnement des marchés, après le mois de Ramadhan, nous allons procéder à leur réorganisation.»

Fait nouveau, cette semaine, les prix des fruits aussi, hormis ceux de saison, se mettent à grimper : la banane vendue depuis le début du mois à 300 DA s’affichait hier à 330 DA. Une consommatrice s’exclame face au marchand «Même les bananes augmentent? On s’est habitués à la hausse des prix durant la première semaine du Ramadhan, mais d’habitude, la mercuriale baisse petit à petit. Cette année les prix refusent de baisser.»