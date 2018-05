Retour d’âge chez les responsables !

Réagissez

Des agents communaux qui s’attellent à la tâche

Un communiqué laconique de l’APC nous apprend qu’il s’agit d’un programme «exceptionnel», initié sous les ordres du wali et sur lequel veille le président de l’Assemblée en personne.

Au moment où des villes innovantes avancent sur les enjeux de la transition écologique et solidaire, l’APC de Constantine pèse de tout son poids pour repeindre ses murs. On ne sait pas si le but est d’épuiser un stock de peinture périmée et enrichir le cousin, ou si les initiateurs sont de bonne foi.

En tout cas, cela a l’air de plaire en haut lieu, ces couleurs de jardin d’enfants. Sur la page Facebook de la commune de Constantine, les commentaires sont mitigés. Certains ont qualifié de «positive» cette campagne, en invitant les responsables à la généraliser à tous les quartiers.

Mais beaucoup aussi ont déploré la ringardise dont font preuve ces mêmes responsables. En effet, peindre les murs en béton (ligne du tramway), les marches (maison de la culture Malek Haddad) et même la pierre taillée (route de l’université), est d’un goût surprenant, sans parler du gaspillage de l’effort et de l’argent.

Le recours abusif, en outre, aux couleurs chatoyantes et aux motifs (réservés généralement aux crèches) renseigne sur l’amateurisme de l’organisme chargé de l’opération, à moins que le choix ne vienne d’en haut ! Ces couleurs qualifiées de «clownesques» par les internautes, parce que valables seulement pour les jardins d’enfants ou encore les centres de vacances, sont étranges dans l’espace public constantinois, qui doit obéir à des codes urbanistiques normalisés. Sommes-nous gouvernés par des péquenauds ?

Ou alors les péquenauds ont-ils à ce point dominé les institutions locales pour vaincre le maire, Nadjib Arab, médecin de son état, et lui imposer la mode carnaval ? La commune aurait dû justement laisser faire la rumeur, qui impute au chef de daïra cette idée saugrenue, au lieu d’assumer publiquement la bêtise. En termes de gestion de la communication, l’amateurisme est désespérant.

Car, nonobstant le caractère routinier de cette opération qui fait partie des missions de base des entreprises communales, le communiqué laconique de l’APC nous apprend qu’il s’agit d’un programme «exceptionnel», initié sous les ordres du wali et sur lequel veille le président de l’Assemblée en personne ! A croire qu’il s’agit d’une priorité et que les autorités n’ont rien de mieux à faire que de repeindre des murs.

A croire que le réseau viaire de la ville est parfait, que le ramassage d’ordures est nickel, que le plan de circulation est impeccable et que le bien-être des Constantinois est atteint. Franchement messieurs, la population attend beaucoup mieux de vous. Alors faites preuve d’un peu plus de maturité et quittez votre jardin d’enfants !