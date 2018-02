Retour à la case départ

Réagissez

Le remplacement du président de la commission de logement de fonction de la wilaya de Constantine, Abdelhamid Djekoune, recteur de l’université des Frères Mentouri, par Ahmed Bouras, recteur de l’université Salah Boubnider (Constantine 3), a suscité de nombreuses interrogations auprès des enseignants demandeurs de logements.

Suite à ce changement «ambigu», un nouveau rassemblement de la coordination indépendante des enseignants des trois universités de Constantine (1, 2 et 3), ainsi que ceux de l’université des sciences islamiques et de l’École normale supérieure (ENS) a été tenu, jeudi dernier, devant la tour du rectorat de l’université des Frères Mentouri.

Ce rassemblement avait pour objectif de débattre des causes de ces changements répétitifs des présidents de la commission, avant chaque affichage de la liste finale. «C’est inadmissible, à chaque fois que le président de la commission décide d’afficher la liste finale des bénéficiaires, la tutelle le remplace par un autre, qui n’a pas assez de données sur le dossier et qui devrait tout refaire (les enquêtes, une nouvelle liste préliminaire, des recours et l’étude des recours)», a déclaré Nabil Dib, président de la coordination susmentionnée.

Les membres de cette coordination ont affirmé dans un communiqué parvenu à notre rédaction que ce changement brusque ne fait que confirmer les mauvaises intentions de la tutelle, dont l’objectif est de ne jamais accorder à l’enseignant toutes les conditions favorables, y compris la stabilité.

Dans le même document, la coordination dénonce que les faits remontent au premier jour du lancement du programme, quand les responsables concernés ont dissimulé l’existence du programme du président de 460 logements de fonction au profit des enseignants universitaires.

Face aux multiples actions organisées par les enseignants, les responsables sont enfin passés aux aveux et ont ouvert les inscriptions au profit de ces enseignants. Après l’affichage de «la première» liste préliminaire, l’ancien président de la commission et ex-recteur de l’université islamique, Abdellah Boukhelkhal, a été remplacé par l’actuel recteur de l’université des Frères Mentouri, et le chantier a connu un long arrêt des travaux.

La même procédure de changement du président de la commission a été adoptée la semaine dernière, quand M. Djekoun s’est réuni avec les membres de la coordination et leur a promis d’afficher la liste finale. Il est mentionné dans le communiqué qu’il y a des intérêts en jeu, qui s’expliquent par les tergiversations des responsables concernés, particulièrement la tutelle, et le refus d’afficher la liste finale et attribuer des préaffectations.

«Au moment où le recteur nous a promis d’afficher la liste finale durant ce mois et attribuer les logements en mai, après l’achèvement des enquêtes sur les recours, la tutelle l’a remplacé par un nouveau recteur. Ce dernier, qui n’est pas au courant des avancements de procédures, va tout refaire», a ajouté M. Dib, qui a insisté sur l’application des instructions du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour effectuer une livraison immédiate des préaffectations juste après l’achèvement des 40% des logements.

Il a appelé aussi le ministre à intervenir afin que la commission achève les procédures en cours et non pas les reprenne à zéro. Les enseignants concernés ont déclaré que le taux d’avancement est estimé entre 80 et 100 %. Rappelons que le projet en question, lancé depuis 2012, concerne la réalisation de 460 logements de fonction situés à proximité de l’université Salah Boubnider (Constantine 3), dont 200 unités sont achevées et devraient être livrées au mois d’avril prochain. Pour la deuxième tranche, 160 unités seront livrées au mois de mars et 100 en juillet.