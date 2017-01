Reprise des travaux au pôle sportif

Réagissez

La deuxième partie des travaux de réalisation du pôle sportif Abdelhamid Daâmache, près du complexe Hamlaoui à Chaâb Erssas, sera enfin reprise prochainement, selon un communiqué de la wilaya parvenu à notre rédaction. Sans donner plus de précisions sur la date de la relance des travaux, l’on a indiqué que le dossier de ce projet a fait l’objet d’une réunion organisée, jeudi dernier au cabinet du wali, entre le chef de l’exécutif et l’entreprise chargée de la réalisation.

Lors de cette rencontre, le plan d’aménagement du pôle, dont le taux d’avancement est de 53% et qui s’étale sur une superficie de 30 ha, était le point primordial abordé par le wali. Faut-il rappeler que lors de sa tournée récente dans les infrastructures sportives de la wilaya, Kamel Abbes n’a pas manqué de pointer du doigt la gestion et certains travaux menés à l’intérieur du pôle particulièrement l’aménagement. Il a exprimé clairement son insatisfaction, des travaux, en dépit du budget énorme octroyé à ce projet estimé à 1300 millions DA. «Il faut revoir la largeur des trottoirs qui ne suffisent pas pour deux personnes…», avait-il déclaré. Plusieurs problèmes ont été soulevés par le premier responsable de wilaya, tel le manque des salles d’animation, des réfectoires et autres, à l’intérieur des auberges. «Si l’un des jeunes a faim le soir, est-t-il contraint de sortir la nuit au restaurant pour manger quelque chose ?», avait-il demandé. Après un retard considérable, M. Abbes a décidé de relancer les travaux de la deuxième tranche, de ce projet, entamés en 2013 qui se veut un atout pour la jeunesse et les sports. Il a instruit les responsables concernés d’établir un planning de ce qui reste à réaliser, particulièrement l’auberge dont le taux d’avancement est de 95%. Notons que ce pôle comptera plusieurs infrastructures, notamment une auberge, des salles pour différentes disciplines, des terrains de football en plus d’importants équipements de loisirs et de divertissement.