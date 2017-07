Reprise de l’opération sur fond de contestation

Réagissez

Les bidonvilles doivent être rasés pour empêcher leur...

156 familles d’El Barda relogées aujourd’hui.

La reprise rapide des opérations de relogement a soulagé les milliers de demandeurs qui ont eu peur que le changement survenu à la tête de l’exécutif de la wilaya de Constantine ne vienne interrompre de nouveau ces opérations. Abdesamie Saïdoune, nouveau wali de Constantine, relance donc l’opération une semaine à peine après sa prise de fonctions. Ainsi, 60 familles recensées dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP) à Salah Bey (Loghrab) ont été recasées depuis mardi dans des logements neufs à Ali Mendjeli.

Toujours dans le cadre de ce quota de 1336 logements, d’autres familles seront relogées à partir d’aujourd’hui et selon un calendrier qui s’étale jusqu’au 2 août. Un communiqué émanant du cabinet du wali souligne que 156 familles du bidonville El Barda, seront relogées aujourd’hui, suivies par 77 familles de la cité Meskine et 34 autres de la rue des Maquisards.

En parallèle, les habitations libérées suite à ces opérations seront aussitôt démolies par les engins des services techniques mobilisés pour l’occasion. Le même communiqué précise que 53 habitations ont été déjà rasées à Salah Bey. Par ailleurs, les services de la wilaya indiquent qu’en ce qui concerne la rue des Maquisards et Kaïdi Abdallah, la poursuite de l’opération nécessite des études plus approfondies avant de décider de la formule idoine de relogement, la démolition des habitations et l’exploitation des assiettes récupérées.

Cependant, ces rendez-vous nous ont habitués aux mouvements de contestation. Hier, des citoyens de la cité des Mûriers, dont le relogement a été ajourné pour les reverser dans la formule sociale, à en croire les services de wilaya, ont manifesté devant le cabinet après avoir eu vent de la suppression pure et simple de leur liste.