Réparation d’une conduite d’AEP

L’alimentation en eau potable connaîtra, à partir d’aujourd’hui, des perturbations temporaires dans sept quartiers de la ville d’El Khroub, selon un communiqué de la société des eaux et de l’assainissement de Constantine (Seaco) parvenu à notre rédaction. Ces perturbations auront lieu à cause des travaux de réparation d’une conduite d’alimentation principale dans la commune mentionnée.

L’on indique, dans le même document, que cette conduite en amiante-ciment, de 300 mm de diamètre s’est déboîtée, dans la soirée de samedi dernier au niveau de la RN20 à proximité de l’hôpital Mohamed Boudiaf, provoquant la suspension de l’alimentation en eau, hier, dans certains quartiers de la commune d’El Khroub.

D’autre part, la cellule de communication de la Seaco affirme que la reprise de l’alimentation se fera progressivement dès l’achèvement des travaux de réparation. Notons que les cités qui seront affectées par cette suspension sont la cité Riad, Village centre, cité Sidi Amor, cité El Wafa, cité 510 Logements Atrak, cité 192 Logements CNEP et la cité des 300 Logements évolutifs d’El Khroub.