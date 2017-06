Remue-méninges au Café Riche

Réagissez

Le chef, Hassan Bentalha, parle de sa passion : l’art culinaire...

Vendredi soir, la cafétéria, rue de La Casbah, était pleine comme un œuf, preuve du besoin

de la population constantinoise de soirées dédiées à l’art et la culture.

Le numéro zéro des Zinzins du Café Riche a montré tout le potentiel que recèle l’initiative prise par les organisateurs de l’événement. Vendredi soir, la salle de la cafétéria, rue de la Casbah, était pleine comme un œuf, preuve du besoin de la population constantinoise de soirées dédiées à l’art et la culture. Les organisateurs étaient aux petits soins avec leurs invités et le menu était assez consistant pour retenir l’attention jusqu’à une heure avancée de la nuit.

La première rubrique, intitulée «La semaine de…», a été confiée cette fois à Tewfik Benzeggouta, animateur radio et agitateur citoyen. Parmi les événements ayant marqué la semaine écoulée, l’invité a cité, entre autres, la projection du long métrage consacré au Cheikh Ben Badis, et l’acte de vandalisme ayant ciblé une aire de jeu pour enfants à la cité Daksi.

Si ce dernier événement est passé sans soulever de remarques, bien que la salle ait marqué sa réprobation, le sujet du film a motivé quelques interventions critiques, signalant par extension, l’irréparable manifestation Constantine capitale de la culture arabe ; un thème que l’une des voix a invité à ouvrir pour faire une sorte de contre-bilan citoyen.Hassan Bentalha, musicien et passionné de la cuisine et des plaisirs du palais, comme il se définit, a mis des épices dans la soirée en abordant dans la deuxième partie de cette «qaâda» le thème de l’art culinaire constantinois. Les femmes présentes, mais les hommes également, ont suivi avec intérêt son exposé relatant l’histoire des mets renommés, mais aussi celle des recettes moins connues, et l’évolution de cette cuisine traditionnelle, évolution que le sociologue Abdelmadjid Merdaci liera directement aux mutations sociales et économiques de la ville de Constantine.

Le mot de la fin est revenu au chanteur Mourad Laïb, qui a fait vibrer sa voix et ses instruments en interprétant un «med’h» tiré du répertoire du Malouf. Une clôture musicale pour célébrer la naissance de cet espace convivial qui promet de revenir chaque vendredi.

Les zinzins du Café Riche est un événement co-organisé par l’association Numidi-Art et les éditions du champ libre. LounisYaou et Meriem Merdaci, respectivement président de l’association et directrice des éditions, visent à travers cette initiative à offrir un espace de réflexion et de débat sur la ville de Constantine. D’autant que cet espace est couplé à un autre événement thématique, et plutôt académique, intitulé «Le forum constantinois» et dont le lancement est prévu incessamment.