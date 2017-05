Remise imminente des clés de 1700 logements

Réagissez

1700 logements socio-locatifs seront distribués avant la fin du Ramadhan ou après l’Aïd El Fitr au plus tard. Ce sont là les déclarations de Kamel Abbes, wali de Constantine, faites hier à la presse en marge de la visite qui l’a conduit aux forêts récréatives de la wilaya. Ce quota qui devait être distribué voilà des mois a été reporté, toujours selon le wali, pour ne pas perturber la scolarité des enfants. Il s’agit de 1250 unités à l’UV 20 à Ali Mendjeli, destinées aux demandeurs recensés dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, en plus de 450 logements à Aïn Abid. Concernant les promoteurs défaillants dont les projets sont en souffrances (voir notre édition du lundi), Kamel Abbes a indiqué que des mesures ont été prises à leur encontre, et d’autres sanctions suivront, ajoutant qu’une réunion est prévue prochainement avec un nombre de promoteurs pour étudier leurs problèmes. Par ailleurs, la wilaya a débloqué un budget de 5 millions DA pour l’étue daménagement des forêts récréatives de Chettaba et El Baaraouiya.