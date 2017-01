Réhabilitation de la rue Tatache : Les travaux seront maintenus

Réagissez

Malgré la grève qui a duré environ 13 jours et menée par les employés de l’entreprise Works, sous-traitante pour la société coréenne Daewoo, les travaux de réhabilitation de la rue Tatache Belkacem (Ex-rue Thiers) seront maintenus et achevés dans 20 jours, apprend-on auprès de Ali Hammam, directeur des ressources en eau de la wilaya de Constantine (DRE).

Le même responsable a affirmé à El Watan que les grévistes demandent ce qui ne leur revient pas de droit et ils ne doivent pas pénaliser le chantier. Rappelons que les employés de l’entreprise Works sont en grève depuis 13 jours pour réclamer la signature de la convention collective et le paiement d’un préavis de licenciement. Cette grève a retardé encore l’avancement des travaux, qui devraient être achevés à la fin de ce mois de janvier.

«Nous n’avons eu aucune prime de celles mentionnées dans nos contrats, qui ne sont pas clairs, d’autant plus que nous travaillons dans des conditions difficiles, en l’absence d’un médecin sur place», a déclaré Fares Doukali, représentant des grévistes. Selon le DRE, ces réclamations sont inadmissibles et n’ont jamais existé dans les contrats signés par les travailleurs. «Certes, le chantier est à l’arrêt, mais après ces intempéries, nous reprendrons les travaux avec les Coréens et les autres employés. Nous solliciterons la force publique pour relancer le projet et le livrer dans 20 jours», a-t-il insisté.