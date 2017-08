Recul du nombre d’accidents de la route

Réagissez

Le nombre d’accidents de la route a enregistré à Constantine un recul de 8,11% durant les sept premiers mois de l’année 2017, en comparaison avec la même période de l’année 2016, a indiqué lundi le responsable du bureau de sécurité routière auprès du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le commandant Samir Bellout, en marge d’une journée d’information organisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation au profit des usagers de la route.

Depuis janvier dernier, 136 accidents de la route ont été enregistrés par les services de la Gendarmerie nationale, a précisé la même source, soulignant que pour la même période de l’année dernière 148 accidents ont été recensés. Trente et une (31) personnes sont mortes et 308 autres ont été blessées dans les accidents de la route enregistrés durant les sept premiers mois de l’année 2017, alors que les accidents de la route enregistrés durant la même période de l’année 2016 avaient fait 34 morts et 297 blessés, selon la même source. «Ces résultats sont le fruit de la stratégie de sensibilisation favorisée par le commandement de la Gendarmerie nationale, qui œuvre à ramener à 30% le taux des accidents de la route à travers tout le territoire national», a indiqué le commandant Bellout, qui a insisté sur l’importance de la communication dans la réussite de toute démarche.

Le responsable du bureau de la sécurité routière, a indiqué que la campagne de sensibilisation aux accidents de la route au profit des usagers de la route, qui s’étalera jusqu’au 15 août prochain s’inscrit en droite ligne du plan arrêté par le commandement de la Gendarmerie nationale pour lutter contre ce fléau. Mettant l’accent sur l’importance des dégâts matériels et économiques engendrés et les pertes humaines signalées par les accidents de la circulation, le même officier a estimé qu’il est aujourd’hui grand temps que tous les citoyens prennent conscience à travers les «cycles de sensibilisation et d’information» de l’ampleur et de la dangerosité de ce phénomène. «Les éléments de la Gendarmerie nationale œuvrent continuellement et conformément aux orientations du commandement général à lutter contre le phénomène des accidents de la route en mobilisant tous les moyens disponibles pour faire ancrer la culture de la sécurité routière dans l’esprit des citoyens», a souligné le même officier, qui a insisté sur l’importance de l’implication de tous (administration, société civile et citoyens également) dans le «processus de maîtrise de ce fléau».

Cette campagne de sensibilisation est organisée à travers tous les axes et circuits névralgiques de la wilaya de Constantine, où les gendarmes s’investissent en dotant les usagers de la route du maximum de conseils et orientations pratiques pour une conduite sereine, a souligné le commandant Bellout, assurant que cette campagne cible également les piétons. Organisée sous le slogan «La gendarmerie vous accompagne pour des vacances sans accident», cette campagne de sensibilisation a été appréciée par les usagers de la route, dont certains n’ont pas hésité à évoquer l’importance de la répression également dans la réduction de ce phénomène.