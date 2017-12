Recouvrement de 80 % des créances

Réagissez

Malgré les multiples perturbations dans l’alimentation en eau potable (AEP) au niveau des différentes wilayas de l’Est algérien, le taux de couverture des réseaux et de recouvrement des créances, auprès des entreprises industrielles privées, a atteint 80 %, a-t-on appris auprès des responsables de l’agence des bassins hydrographiques Constantinois-Seybouse-Mellegh, à leur tête Abdallah Bouchedja, directeur général de l’agence, lors d’une rencontre d’information organisée, jeudi dernier, avec la collaboration de la Société des eaux et d’assainissement de Constantine (Seaco) et la direction des ressources en eau.

L’objectif de cette rencontre, organisée au siège de l’agence située à la rue Docteur Calmette, est de débattre des problèmes posés et informer sur les projets en cours de réalisation dans le secteur. Le représentant de l’Agence des bassins a surtout abordé le phénomène des piquages effectués par la population et le non-raccordement des industriels au réseau, usant des eaux de forages illicitement.

«Par exemple, à Bir El Ater, dans la wilaya de Tébessa, le débit de l’alimentation est à 12 000 m3/jour, mais une quantité de 8 000 m3/jour est détournée à travers les piquages illicites», a-t-il expliqué, en incombant une grande partie des perturbations à la population. Et de poursuivre: «Nous avons découvert aussi que certains habitants ont réalisé des réservoirs de piquage à côté des routes, pour vendre plus tard de l’eau aux citoyens nécessiteux.»

Toujours dans le même contexte et dans la wilaya de Tébessa, la chef de service chargée des affaires juridiques a affirmé que 113 compteurs ont été installés au profit des clients, dont une majorité d’industriels. «Pour la région Est, le recouvrement des créances a atteint 80 % auprès des industriels, et le même taux pour la couverture en réseaux d’alimentation en eau potable», a-t-elle ajouté.

Concernant l’utilisation illicite des forages, les mêmes responsables ajoutent que 15 industriels à l’Est (sans préciser les secteurs), dont 6 sont de la wilaya de Constantine, ont été poursuivis en justice pour avoir utilisé des eaux de forages sans payer les factures.