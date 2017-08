Reception prochaine de 12 établissements scolaires

Réagissez

Douze établissements scolaires destinés aux trois paliers de l’enseignement seront réceptionnés dans la wilaya de Constantine à la prochaine rentrée 2017-2018, a indiqué à l’APS, le directeur du secteur, Mohamed Bouhali.

Il s’agit de quatre lycées, deux collèges d’enseignement moyen (CEM) et six écoles primaires, dont la mise en service permettra de faire baisser le taux d’occupation moyen des classes et atténuera la pression sur les établissements existants, a souligné le même responsable. Certaines de ces structures ont été construites sur les ruines d’anciens établissements ayant été démolis pour cause d’amiante, matériau nocif pour la santé, a précisé le directeur du secteur, ajoutant que deux des lycées prévus sont implantés à El Djelloulia et Bekira, dans la commune de Hamma Bouziane, ainsi que dans la commune de Aïn Smara et à Chaâb Ersas (chef-lieu de wilaya). Les deux CEM prévus remplaceront les deux anciens CEM des cités Boudraâ Salah et Ziadia (commune de Constantine), tandis que les 6 écoles primaires seront ouvertes dans la nouvelle ville de Ali Mendjeli, Massinissa, Aïn Abid et dans les cités Sissaoui, Sidi Mabrouk et Benchergui dans la ville de Constantine. Selon M. Bouhali, le palier secondaire ne connaît pas de pression à la faveur de l’évolution de ces infrastructures, alors qu’une certaine pression persiste notamment dans le palier moyen à Ali Mendjeli, notamment après la suspension de certains projets qui n’avaient pas encore démarré, relevant que l’objectif pour le primaire est de cesser de recourir au système des deux vacations. Le secteur de l’éducation compte dans la wilaya de Constantine 61 lycées, 135 CEM et 398 écoles primaires, selon le même responsable.