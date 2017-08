Réception de six nouveaux établissement

Réagissez

Le problème de la surcharge des classes sera relativement...

Six nouveaux établissements pédagogiques scolaires seront réceptionnés pour la rentrée scolaire 2017-2018. C’est ce qu’a déclaré le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, lors de la visite de travail et d’inspection effectuée jeudi aux projets du secteur de l’éducation nationale, selon un communiqué de la wilaya.

Ces nouveaux acquis, selon le chef de l’exécutif, contribueront à atténuer la pression et le problème de la surcharge dans bon nombre de structures scolaires, notamment dans certaines zones, à l’image de la nouvelle ville Ali Mendjeli. Il s’agit, selon le même communiqué, de deux lycées, l’un à Daksi, l’autre à Aïn Smara, deux CEM, le premier à Benchergui, le second à Ziadia, ainsi que deux groupements scolaires à l’unité de voisinage (UV) n° 5 à Ali Mendjeli et la nouvelle ville Massinissa du Khroub. Aussi, il est question de la réception de 71 classes issues de chantiers d’extension. Plusieurs projets seront livrés durant les mois de novembre et décembre prochains. D’autres sont prévus pour la fin de l’année scolaire à l’effet d’être exploités pour la rentrée 2018-2019. Le chef de l’exécutif a aussi inspecté le projet de 1000 places pédagogiques préparatoires de l’Ecole nationale supérieure de la ville universitaire, l’extension de 2000 places pélagiques et 1000 lits au profit de l’université islamique, ainsi que le projet de 460 logements destinés aux enseignants du supérieur à l’UV 5, qui seront livrés par tranches. Par ailleurs, le wali a instruit la mise en place d’une commission présidée par le secrétaire général de wilaya pour le suivi de l’opération de régularisation des situations financières avec certains entrepreneurs.