Réalisation d’une galerie de drainage

Réagissez

Deux mois environ après l’installation du chantier de la galerie de drainage des eaux souterraines sous le pont Salah Bey, les travaux de réalisation ont été lancés officiellement, hier matin, par l’entreprise brésilienne Andrade Gutierrez, apprend-on auprès de Mohamed Aber, directeur des travaux publics (DTP) par intérim de la wilaya de Constantine. «Vu l’importance du projet dans la stabilisation du sol et du pont Salah Bey, nous avons débloqué un budget de 2 milliards de dinars pour l’étude et la réalisation de la galerie. Après les négociations, l’entreprise a commencé les travaux aujourd’hui (hier ndlr)», a-t-il déclaré.

Et de poursuivre que cette galerie va permettre la stabilisation du sol et drainer toutes les eaux souterraines qui sont la première cause du problème du glissement de terrain signalé du côté du Mansourah. Selon l’étude du projet qui a été faite au début de l’année en cours par la même entreprise, cette galerie est d’une longueur de 400m.

Elle sera réalisée en forme de U, sous le pont Salah Bey à partir du pilier n°6 (en partant de la place d’El Fedj), avec d’autres tunnels perpendiculaires (galeries additionnelles) d’une longueur de 1000 m, afin d’accumuler les eaux. Ce projet traversera également le parc urbain du Bardo, qui est concerné par le glissement du terrain. La durée initiale des travaux est fixée à 30 mois, mais elle pourrait être prolongée selon la nécessité.