Réalisation d’un village touristique dédié à l’artisanat

Un village touristique dédié à l’artisanat sera implanté dans la nouvelle ville Ali Mendjeli (Constantine), a appris l’APS, du vice-président de la Fédération des métiers et de l’artisanat. L’idée de réaliser ce projet, premier du genre dans la wilaya, émane de «la nécessité de préserver le patrimoine culturel et les métiers ancestraux de l’artisanat qui sont en voie de disparition», a indiqué Hassen Ben Si Zerara, soulignant qu’une superficie de 70 000 m2 a été réservée pour la concrétisation de ce projet.

D’une enveloppe financière de 2,9 milliards de dinars, ce méga village touristique est composé de 2 000 locaux, d’une salle d’exposition s’étendant sur 1700 m2, d’une aire de jeux et de plusieurs autres commodités. Le même responsable a également souligné que ce village englobe un centre de formation réservé à l’artisanat pour les jeunes apprenants doté de pavillons d’hébergement. En plus de la création de près de 4500 postes d’emploi permanents, la concrétisation de ce projet permettra de booster les secteurs du tourisme et de l’artisanat et contribuera à promouvoir le savoir-faire de la ville des Ponts, a-t-on noté.