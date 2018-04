Rassemblement des médecins résidents

Réagissez

Une trentaine de médecins résidents au niveau du service de gynécologie-obstétrique du CHU Dr Benbadis se sont rassemblés, mercredi, devant l’administration du même établissement hospitalier, pour dénoncer l’absence des maîtres- assistants et des encadrements durant les gardes nocturnes. Ce mouvement de protestation, selon eux, se veut comme un cri de détresse des résidents, qui se disent abandonnés par la direction de leur établissement.

D’après Dr. Fouzia Nahoui, représentante des protestataires, le problème remonte au début du mois d’avril en cours, lorsque les médecins résidents grévistes ont décidé de déserter les services et d’assurer seulement les gardes à partir de 16 h et 20 h. «Nous étions surpris les premiers jours de nos gardes, lorsque nous avons constaté que les noms des maîtres-assistants ne figuraient pas sur la liste des gardes. Les résidents de ce service ont été abandonnés seuls sans encadrement des médecins spécialistes», a déclaré Dr Fouzia Nahoui.

Et de poursuivre que c’est seulement, après plusieurs PV établis par leurs soins et adressés au directeur du CHU et au directeur de la santé et la population (DSP), que des maîtres résidents ont été réquisitionnés. Malheureusement, toujours selon ses propos, quelques jours après, ces maîtres-assistants ont refusé d’assurer les gardes. «Suite à plusieurs réclamations et réunions tenues avec le DSP, ce dernier a décidé de réquisitionner les médecins des cabinets privés. Encore une fois, cette solution n’a pas tenu le coup. Les deux directeurs concernés se sont déplacés sur les lieux et ils ont constaté l’absence des spécialistes, mais ils n’ont rien fait», a lancé une autre résidente sur place.

Les protestataires n’ont pas manqué d’exprimer leur inquiétude envers cette situation «anarchique» qui s’aggrave chaque jour davantage, surtout à l’arrivée de la saison estivale. Ils ont affirmé, en s’appuyant sur la réglementation, qu’ils n’ont pas le droit de toucher une patiente dans un bloc opératoire, sans la présence d’un spécialiste.

Car, selon leurs arguments, ils sont encore en cours de formation. «Nous nous retrouvons entre le marteau et l’enclume. Nous ne pouvons pas abandonner les patientes, mais aussi, en cas de complication, nous ne voulons pas être poursuivis en justice et arrêtés après», ont-ils expliqué à l’unanimité, en ajoutant qu’ils passent les nuits enfermés dans leur chambre, de peur d’être agressés par les parents des patientes. «Il est temps d’agir avant la catastrophe. Nous demandons une liste officielle des maîtres-assistants réquisitionnés pour assurer les gardes. Sinon nous quitterons le service, si l’administration ne répond pas favorablement à notre revendication qui est légitime», ont-ils conclu. A l’heure où nous mettons sous presse, les représentants ont été invités par la direction à tenir une autre réunion et trouver des solutions à ce problème.