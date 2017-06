Qui est Zouaghi Slimane ?

Réagissez

Contrairement à l’idée reçue, Zouaghi Slimane n’est pas un martyr de la Révolution.

Celui dont le nom est porté par l’un des plus grands secteurs urbains de Constantine était en réalité un technicien en bâtiment, célèbre pour avoir été chef de projet de l’université Aïn El Bey (actuellement Mentouri) sous la coupe d’Oscar Niemeyer. Originaire de Mila, Zouaghi était installé à Constantine, où il avait entamé une carrière professionnelle brillante. L’Algérie avait à peine 10 ans d’indépendance, mais s’engageait résolument dans une dynamique de développement qui avait besoin des personnages fougueux et sincèrement engagés dans l’édification nationale. Et Slimane était de cette trempe.

Ceux qui l’ont côtoyé, comme les architectes Rabah Kenana et Nourredine Khelfi, se souviennent d’un personnage hors pair, à qui Constantine doit beaucoup, et dont l’empreinte est durable, faisant depuis quatre décennies la fierté des Constantinois et de tous les Algériens. Kenana affirme que Zouaghi collaborait directement avec le président de la République, Houari Boumediène, pour rendre compte de la situation du projet de l’université de Aïn El Bey, un projet pharaonique, dont on connaît la valeur, aussi bien chez les Algériens que chez Oscar Niemeyer.Kenana n’hésite pas à souligner que Zouaghi avait réalisé un travail extraordinaire.

Il l’avait en effet accompli avec abnégation et aurait pu piloter d’autres réussites si le destin n’en avait pas voulu autrement. Slimane Zouaghi avait juste la quarantaine passée quand il est décédé, en 1974, dans un tragique accident de la route au niveau d’El Kentour. Il rentrait d’une mission au port de Skikda, où il se dirigeait fréquemment pour réceptionner les matériaux destinés au chantier de l’université, raconte encore Rabah Kenana. Une vie trop courte, certes, mais qui devrait inspirer les jeunes qui aspirent à devenir des bâtisseurs.