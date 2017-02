Quel sort pour le projet de réhabilitation ?

Réagissez

C’est devenu une coutume d’annoncer et d’inscrire des projets d’utilité publique dans la commune de Constantine, pour les jeter plus tard aux oubliettes.

Parmi ces programmes, on citera celui de la gare routière Ouest, située sur la RN 5, près de la cité Boussouf. Cette gare, se trouvant dans un état déplorable, devrait subir des travaux de réhabilitation, après la livraison et la mise en exploitation de la gare routière Est, Sahraoui Tahar, en août dernier.

Hélas, après les confirmations des responsables locaux, à leur tête l’ex-wali, pour le lancement des travaux d’aménagement et de réhabilitation, ce dossier a été vite remis au placard. «Une étude du projet a été inscrite il y a une année et le budget de celle-ci a été déterminé. A ce jour, l’étude des lieux n’a jamais vu le jour et le sort du projet demeure encore inconnu», a déclaré une source de la commune de Constantine.

En fait, il était prévu, comme cela fut le cas pour la gare routière Est, que la gestion de cette structure soit confiée aussi à la Société de gestion de la gare routière d’Alger (Sogral). «Une autre perte pour la commune », a regretté notre source. Il suffit de faire un tour sur les lieux pour constater que la situation de la gare de Boussouf est devenue catastrophique. Plusieurs problèmes non réglés se sont accumulés durant des années, à l’instar de l’insalubrité, de l’absence des moindres commodités, de la chaussée dégradée, sans parler de l’insécurité et de l’anarchie qui y règne à longueur de journée. Afin d’avoir plus de détails sur ce sujet, nous avons tenté à maintes reprises de contacter le maire à ce propos, mais il est toujours injoignable.

Même les autres responsables de la commune n’ont pas assez d’informations sur le projet. Une situation qui rend libre le champ aux spéculations, particulièrement concernant le cas des commerçants installés depuis des années dans cette gare routière. Interrogés sur place, quelques-uns parmi ces derniers nous ont avoué que les responsables de la commune leur ont fait savoir qu’ils seront transférés vers d’autres endroits qu’ils ignorent toujours. D’autres ont affirmé qu’ils ont appris que cette gare sera démolie. «Nous ne savons pas à ce jour ce que deviendra le projet de réhabilitation. Nous ignorons si nous allons subir le même sort sombre que les commerçants de la gare routière Est. Tout se fait en catimini, même les services de la commune ne dévoilent pas les décisions prises.

S’agit-il d’un secret d’Etat ?», lance un des commerçants avec mépris. Pour sa part, le directeur de wilaya des transports, Farid Khlifi, a affirmé à El Watan qu’ils n’ont reçu aucune information de la part du propriétaire, en l’occurrence la commune de Constantine, sur le transfert des transporteurs vers d’autres stations. «Nous sommes prêts à apporter notre aide sur le plan de l’orientation et de l’organisation des stations. Mais à ce jour, nous n’a avons rien reçu de la part de la commune. Et nous n’avons aucune idée sur la date du lancement du projet», a-t-il précisé.