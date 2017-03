Quel organisme pour quel projet culturel ?

Réagissez

M. Kamel Abbes doit savoir que la manifestation culturelle de 2015 a été traumatisante pour les Constantinois, aux antipodes des satisfecit officiels. Il doit savoir aussi à quel point son projet de création d’un organisme de gestion des infrastructures culturelles dans la wilaya, annoncé récemment, peut être la réponse idéale pour rompre avec la malédiction de la médiocrité et rendre ces équipements performants et structurants dans leur environnement. C’est une urgence, et c’est d’autant plus pressant parce qu’il faut rompre avec la clochardisation des institutions accablées par des pratiques indignes et avilissantes.

Les mots ne sont pas trop forts. Regardez la foire créée aux portes du Palais de la culture Al Khalifa ces jours-ci sous l’égide de la direction de la culture et de l’ONCI ! Jamais des institutions locales ne sont descendues aussi bas, occupant en prime l’espace public pour vendre des produits sans aucune valeur artistique. Jamais les institutions locales n’ont osé aller aussi loin dans la pollution sonore et visuelle, d’autant qu’il s’agit de vanter des produits sous le label culturel.

Comment voulez-vous que des équipements ayant couté cher à l’Etat deviennent des destinations culturelles fiables et respectables alors qu’elles sont gérées comme des tavernes médiévales ? Et à la médiocrité de l’encadrement viennent s’ajouter les malformations congénitales. Le palais de la culture, la Maison de la culture et les deux annexes réalisées au Khroub et à Ali Mendjeli sont toujours dépourvus de statut. Et la tutelle étant dans l’impasse, coincée par les coupes budgétaires, la wilaya est condamnée à compter sur ses propres initiatives pour s’en sortir. Une nouvelle vision s’impose pour manager ces équipements donc. Comment ?

Rompre avec l’esprit d’assistanat et introduire l’autofinancement, introduire la gestion participative sans tomber dans le populisme, oser faire appel aux équipes ayant fait leurs preuves et rompre avec le modèle de cooptation de l’encadrement. C’est une série de ruptures que doit oser le nouveau wali pour assurer une nouvelle vie à ces infrastructures. En somme, l’idée d’un nouvel organisme de gestion peut être la solution à condition de l’engager dans le cadre d’un projet culturel intelligent et courageux. Sans quoi, ce sera juste un organisme de plus, donc de trop !